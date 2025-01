Il Comune di Macerata potenzia lo sportello digitale dei servizi demografici inserendo 2 facilitatori digitali provenienti dal Servizio Civile Digitale: le nuove risorse sono a disposizione dei cittadini per aiutarli a familiarizzare con le nuove tecnologie supportando gli utenti a gestire in autonomia l’ordinaria operatività digitale come l’uso dell’identità digitale o dei servizi digitali pubblici.

I ragazzi impegnati allo Sportello digitale sono operatori volontari di Servizio Civile Digitale che hanno partecipato al bando del Dipartimento per le Politiche giovanili relativo al progetto CIVIC DIGIT.ALL 3, inserito all’interno del Programma di Servizio Civile “SCD – MARCHE DIGITALI”.

“Negli ultimi anni, il servizio civile ha rappresentato un’opportunità per i giovani di impegnarsi attivamente nella comunità, apportando il loro contributo in diversi settori, tra cui quello amministrativo – interviene l’assessore ai Servizi demografici e statistici Marco Caldarelli. La scelta di unire il servizio civile allo Sportello digitale dei Servizi demografici si rivela vantaggiosa sia per i giovani che per la cittadinanza. Da un lato, i ragazzi possono approfondire le loro conoscenze informatiche, migliorare le capacità relazionali e sviluppare un senso di responsabilità e impegno civico.

Dall’altro, i cittadini beneficiano di un servizio più efficiente e accessibile, contribuendo a ridurre le code e i tempi di attesa nei servizi comunali tradizionali. Inoltre, il lavoro svolto dai volontari all’interno dello Sportello digitale rappresenta un’opportunità per avvicinare le nuove generazioni alla politica e alla gestione pubblica. Attraverso questa esperienza, infatti, possono comprendere l’importanza dell’Amministrazione locale e come un efficace dialogo tra cittadini e istituzioni possa migliorare la qualità della vita nella comunità. L’ottimizzazione dei servizi pubblici attraverso strumenti digitali, insieme alla passione e all’entusiasmo dei giovani volontari, crea un percorso virtuoso che unisce le generazioni e incoraggia una partecipazione attiva nella vita pubblica”.

Fonte: Comune di Macerata