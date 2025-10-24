Livorno promuove “Educare al Digitale”, un ciclo di incontri formativi gratuiti

Scuola 24 Ottobre 2025, di Redazione

Il 25 ottobre il 2° appuntamento dedicato a genitori, insegnanti ed educatori

Articoli correlati
Scuola

Sostenibilità: mense scolastiche migliorano, l’Italia va a due velocità

Scuola

Cervia: al via l’iniziativa “Genitori Connessi”, incontri per guidare i figli nel mondo digitale

Scuola

Lombardia: al via il patentino digitale per studenti e docenti

Scuola

Vendita di quote societarie dell’affidatario del servizio scuolabus

Scuola

Milan Urban Food Policy Pact, sei città premiate con i Milan Pact Awards

Il Comune di Livorno continua la sua attività di promozione sull’uso consapevole della tecnologia proponendo un nuovo appuntamento del ciclo di incontri formativi gratuiti “Educare al Digitale: un percorso di tutta la comunità”, promosso dal Consiglio di Zona 5 in collaborazione con l’Associazione Nesi/Corea, l’Istituto Comprensivo G. Carducci e la compartecipazione del Comune di Livorno.

Sabato 25 ottobre dalle 9.30 alle 12 presso l’Istituto Comprensivo Carducci, in piazza Sforzini all’Ardenza, il 2° appuntamento intitolato “Strumenti utili per la gestione del digitale”. Fabio Artigiani, counselor ed esperto di pedagogia digitale, coinvolgerà i partecipanti in una riflessione condivisa su: 

  • Il mondo digitale “dietro le quinte”;
  • Dove vanno ragazze e ragazzi quando sono connessi;
  • Ruolo dell’adulto come guida e necessità di conoscere i dispositivi digitali;
  • App, parental control e buone pratiche familiari.

Un incontro gratuito rivolto a genitori, insegnanti ed educatori, dedicato al benessere digitale dei ragazzi. L’iniziativa fa parte del progetto “Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”, promosso dal Consiglio di Zona 5 per costruire una comunità più accogliente ed educante nei quartieri di Antignano, La Rosa, Ardenza, Montenero e Castellaccio. La partecipazione è libera, prenotazione consigliata al numero 327 2511118.

Fonte: comune di Livorno

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica