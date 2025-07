Lista per rendere più efficienti le attività di controllo presso i locali delle imprese in materia di autotrasporto

In Gazzetta il Decreto 17 luglio 2025 del Ministero delle Infrastrutture e del Turismo di “Approvazione del modello di lista di controllo per standardizzare e rendere più efficienti le attività di controllo presso i locali delle imprese in materia di autotrasporto“.

E’ approvato il modello di lista di controllo di cui all’allegato I al provvedimento, con l’obiettivo di standardizzare e rendere più efficienti le attività di controllo presso i locali delle imprese in materia di autotrasporto in attuazione dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144. Nel corso delle operazioni di controllo presso i locali delle imprese, svolte ai sensi del presente decreto, gli organi di controllo si attengono alla lista di cui al precedente comma.

Ciò posto al 3 comma si segnala che gli accertamenti indicati nella lista di controllo non sono da intendersi come esaustivi e l’attività di controllo può riguardare ulteriori documenti e atti che devono essere conservati secondo le vigenti norme.

Fonte: Gazzetta Ufficiale