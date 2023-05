In In GU Serie Generale n. 110 del 12 maggio 2023 si rende noto che il decreto prot. n. 110 del 21 aprile 2023, recante approvazione delle linee guida sulle modalità di applicazione del regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2022, n. 202, e’ stato pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

