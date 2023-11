Lantern, la piattaforma per la protezione online dei bambini

I membri della Tech Coalition, fra cui le aziende tecnologiche come Meta e Google, hanno annunciato la nascita di Lantern, una piattaforma che permette di segnalare contenuti OCSEA (Online Child Sexual Exploitation and Abuse) ove siano presenti sui rispettivi servizi.

Lo scopo è quello di creare una rete di protezione per la permanenza online dei bambini e per la loro tutela impedendo, ad esempio, ai pedofili digitali di contattare i minori.

Lantern è dotata di una tecnologia fornita da Meta e messa a disposizione dei partner, in quanto coloro che effettuano comportamenti lesivi per i minori tendono a frequentare più servizi tecnologici soprattutto per poter continuare nella loro attività altrove quando vengono scoperti e bloccati per violazione delle regole.

Per questo motivo Lantern si propone come un database centrale in grado di raccogliere tutte le informazioni associate all’account che ha violato le regole in modo da poterlo seguire qualora l’utente spostasse la sua attività lesiva su altre piattaforme tecnologiche. Lantern, inizialmente, verrà utilizzato da Discord, Google, MEGA, Meta, Quora, Roblox, Snap e Twitch.

Fonte: Techcoalition