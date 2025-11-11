La Conferenza Stato-Città partecipa alla 42ª Assemblea Nazionale ANCI con uno stand informativo

L’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali sarà presente alla 42ª Assemblea Nazionale dell’ANCI, in programma a BolognaFiere dal 12 al 14 novembre 2025, con uno stand espositivo dedicato alle proprie attività.

Durante l’evento, i funzionari dell’Ufficio saranno a disposizione di amministratori e visitatori per illustrare il ruolo e le funzioni della Conferenza, nonché le iniziative in corso a supporto degli enti locali.

La partecipazione sarà anche l’occasione per presentare il primo numero della newsletter “Stato-città Informa” e i nuovi contenuti informativi del sito istituzionale. Inoltre, sarà rilanciato il sondaggio online rivolto a cittadini e amministratori, pensato per raccogliere suggerimenti utili al miglioramento dei servizi informativi offerti dalla Conferenza.

Fonte: Conferenza Stato-Città