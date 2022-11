Istat: aggiornata la banca dati sugli Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo

La banca dati è uno dei prodotti previsti dalla Convenzione stipulata tra l’Istat e l’Autorità di Gestione del PON “Governance e Capacità istituzionale 2014-2020”, relativa all’attuazione del Progetto Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020, che vede nel ruolo di soggetti proponenti l’Istat, il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la Coesione Territoriale. Gli obiettivi principali della Banca dati sono di disporre di dati e indicatori territoriali aggiornati per osservare i risultati via via raggiunti dalle policy nei territori, supportare eventuali riprogrammazioni delle risorse e promuovere un dibattito pubblico informato.

La Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo contiene 327 indicatori (di cui 56 di genere) disponibili a livello regionale, per macroarea e per le aree obiettivo dei diversi cicli delle politiche di sviluppo rilasciati nell’ambito della rete Sistan. Nel file “Contesto macroeconomico” sono riportate tutte le grandezze macroeconomiche dei Conti economici regionali dell’Italia.

Nel file “Tutti gli indicatori” (csv) sono raccolti tutti gli indicatori regionali, in modo da facilitare l’acquisizione automatica delle informazioni.

Tutti i file e i dati sono consultabili in una specifica sezione del sito Istat.

Fonte: Istat