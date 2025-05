ISPRA, al via rocks: il primo software per i siti potenzialmente contaminati

ROCKS (Risk Ordering for Contamination Key Sites), è il primo software che

supporta la pianificazione regionale degli interventi di bonifica prioritari e che può contribuire a

ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, coniugando la tutela della salute pubblica e

dell’ambiente con la promozione dello sviluppo sostenibile, rendendo più attrattivi quei territori

per nuovi investimenti e opportunità di sviluppo.

E’ uno strumento all’avanguardia, realizzato da un team ISPRA tutto al femminile, interamente progettato e sviluppato dall’Istituto per affrontare efficacemente le problematiche ambientali e già testato sul campo in sette aree regionali e in un ambito comunale, ROCKS è il primo software italiano che aiuta a identificare quali siti potenzialmente contaminati censiti nei Pani Regionali di Bonifica necessitano di interventi più urgenti, assegnando a ciascun sito un punteggio di rischio (Indice di Rischio Relativo). ROCKS permette di definire una graduatoria delle priorità, costruita su basi scientifiche solide e criteri chiari e verificabili. Questa metodologia di valutazione si basa sui Criteri di Priorità Nazionali definiti da ISPRA con il supporto

determinante delle Regioni, delle ARPA e di altre Amministrazioni.



Il problema della contaminazione ambientale è esteso e le risorse disponibili sono limitate, è

quindi fondamentale che le Regioni possano pianificare gli interventi concentrandosi sui siti

potenzialmente più critici dal punto di vista sanitario-ambientale. Per questo motivo, il Testo

Unico Ambientale stabilisce che i Piani Regionali per la Bonifica delle aree inquinate devono

indicare “l’ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio

elaborato ISPRA”. Questa pianificazione è ancora più importante nei “siti orfani”, cioè quei siti

dove non si riesce a identificare il responsabile dell’inquinamento o dove non si interviene. In

questi casi, è il pubblico che deve prendere in carico la bonifica.



Fonte: ISPRA