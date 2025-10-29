Intelligenza artificiale: al via la nuova indagine AgID per mappare l’IA nella pubblica amministrazione

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) avvia la ricognizione 2025 per un quadro completo sull'uso dell'Intelligenza Artificiale nel settore pubblico, individuando strategie e progetti in corso

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha lanciato una nuova ricognizione sull’adozione e l’utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) nella Pubblica Amministrazione (PA). L’obiettivo è fornire un quadro aggiornato e completo dello stato di diffusione di queste tecnologie nel settore pubblico e orientare le future azioni di indirizzo.

L’indagine si estende a più amministrazioni

Dopo la prima rilevazione condotta nel 2024 su amministrazioni centrali e gestori di servizi pubblici nazionali, l’edizione 2025 amplia il suo perimetro. L’indagine coinvolgerà ora un numero maggiore di enti e approfondirà, oltre ai casi d’uso e ai progetti in corso, anche gli aspetti strategici e i modelli di adozione dell’IA.

Questa iniziativa si inserisce negli obiettivi della Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024–2026 e del Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2024–2026. Assume inoltre un’importanza cruciale alla luce della recente Legge 132 del 23/09/25 sull’IA, che ha tra l’altro individuato AgID, insieme ad ACN, come una delle due Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale.

Finalità della ricognizione

La rilevazione è fondamentale per:

  • mappare i sistemi e i casi d’uso di IA già realizzati o in fase di avvio;
  • definire politiche di adozione e individuare ambiti di intervento prioritari;
  • promuovere il riuso delle soluzioni sviluppate con fondi pubblici e la standardizzazione di procedure e piattaforme.

Modalità di partecipazione

La raccolta dati, supportata dal Politecnico di Milano, avviene tramite la compilazione di un questionario online disponibile sulla piattaforma EU Survey.

Il questionario è articolato in quattro sezioni principali:

  1. dati generali dell’ente;
  2. informazioni sulla strategia e sull’adozione dell’IA;
  3. soluzioni di IA acquistate sul mercato;
  4. progetti di IA sviluppati dall’ente.

Le amministrazioni interessate sono invitate a completare la ricognizione entro e non oltre il 14 novembre 2025.

Fonte: AgID

