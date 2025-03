Incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, transizione verde e automotive

In Gazzetta il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2024 recante la “Rimodulazione delle risorse e destinazioni delle risorse e degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, e destinazione delle risorse al riconoscimento degli incentivi per favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive”.

Il provvedimento in accoglimento della proposta da parte del Ministro proponente e dei Ministri concertanti, e nei limiti delle risorse individuate dall’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024, rimodula le risorse e le destinazioni delle risorse degli incentivi per gli acquisti di veicoli a basse emissioni inquinanti, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024 e sino al 31 dicembre 2024, e destina una parte delle risorse al riconoscimento degli incentivi per il sostegno agli investimenti per l’insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive.

Fonte: Gazzetta Ufficiale