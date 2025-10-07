Incendi 2025, un bilancio amaro: foreste in fumo e impatti record. La stagione compete con il 2023

La stagione degli incendi 2025 si annuncia come una delle più critiche dell’ultimo quadriennio. Secondo l’ultimo aggiornamento ISPRA, basato sui dati EFFIS al 15 settembre, le superfici bruciate e gli impatti sugli ecosistemi forestali superano notevolmente quelli registrati nel 2024, collocando l’anno in diretta competizione con il 2023 per il peggior risultato in termini di devastazione.

1.600 roghi e quasi 900 km² di territorio in fumo

A livello nazionale, si contano circa 1600 grandi incendi boschivi che hanno devastato una superficie totale di quasi 890 km².

L’allarme è particolarmente alto per il danno ecologico: l’ISPRA stima che circa 115 km² di foreste siano andati in fumo, equivalenti al 13% del totale bruciato. Tra gli ecosistemi più colpiti figurano in particolare la macchia mediterranea, i boschi di leccio e sughera, le querce e le foreste di conifere.

Il Sud paga il prezzo più alto: l’85% delle aree bruciate in 4 regioni

Le fiamme hanno interessato 16 regioni, ma il Sud si conferma l’area più vulnerabile. Da sole, Sicilia, Calabria, Puglia e Campania concentrano l’85% di tutte le aree bruciate in Italia.

La Sicilia è la regione più colpita in assoluto, con una superficie complessiva percorsa da incendio di 480 km², di cui 37 km² di ecosistemi forestali. Seguono la Calabria (143 km² totali, 26 km² forestali), la Puglia (81 km² totali, 10 km² forestali) e la Campania (58 km² totali, 18 km² forestali).

A livello provinciale, il territorio di Agrigento risulta il più interessato con 171 km² bruciati (il 19% del totale nazionale), mentre la provincia di Cosenza (cosentino) è quella con il maggior impatto sugli ecosistemi forestali, con 13 km² distrutti.

Aree protette e siti Natura 2000 devastati

Un dato particolarmente preoccupante è l’impatto sulle aree di pregio naturalistico: ben il 39% degli ecosistemi forestali colpiti ricade all’interno di aree protette, in gran parte appartenenti ai siti della Rete Natura 2000.

Tra gli episodi di rilievo che hanno interessato queste aree:

Provincia di Trapani (20 luglio): Un vasto incendio ha devastato oltre 55 km² tra Buseto Palizzolo e San Vito Lo Capo, coinvolgendo la Riserva Naturale Orientata dello Zingaro e siti Natura 2000 ad alto valore.

Un vasto incendio ha devastato oltre 55 km² tra Buseto Palizzolo e San Vito Lo Capo, coinvolgendo la e siti Natura 2000 ad alto valore. Enna e Caltanissetta (luglio/agosto): Circa 11 km² di foreste sono andati in fumo, interessando siti cruciali come la “Sughereta di Niscemi”.

Circa 11 km² di foreste sono andati in fumo, interessando siti cruciali come la “Sughereta di Niscemi”. Parco Nazionale del Vesuvio (agosto): Un rogo di vaste proporzioni ha interessato 8 km² (di cui 3 km² di bosco) nel settore sud-orientale del Parco e nei siti della Rete Natura 2000 nella provincia di Napoli.

Fonte: ISPRA