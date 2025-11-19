Il Comune di Milano ridisegna il portale, servizi online più semplici e piattaforma per le segnalazioni

È online il nuovo sito del Comune rinnovato nella grafica, nell’architettura dei contenuti e nelle funzionalità. Il portale, utilizzato ogni mese da 1,2 milioni di visitatori è sviluppato per offrire una navigazione più intuitiva e servizi più accessibili e rendere semplice e immediato il rapporto fra l’Amministrazione e la cittadinanza.



Il nuovo portale è stato realizzato in coerenza con le Linee guida AGID per i servizi digitali della Pubblica Amministrazione, che orientano la progettazione verso semplicità, accessibilità e centralità dell’utente, a cui garantire un’esperienza intuitiva e inclusiva e servizi chiari e veloci. Non solo servizi immediati, ma anche novità per rendere i milanesi protagonisti della buona amministrazione della città.

Sul nuovo sito sarà possibile segnalare al Comune di Milano disservizi, anomalie e necessità di intervento: dalle manutenzioni stradali ai rifiuti abbandonati, dalla pulizia delle aree verdi ai blackout elettrici.

La piattaforma “Segnalazioni per la cura della città” permette di indirizzare ogni segnalazione alla struttura competente e seguirne lo stato di avanzamento.



Evolve anche il Fascicolo del Cittadino, che oggi conta 1,4 mln. di utenti, metà residenti e metà city users, e che è stato riprogettato per offrire servizi personalizzati e la consultazione dello stato delle pratiche in corso. L’adesione dei milanesi alla trasformazione digitale del Comune ha permesso di migliorare l’efficienza di molti servizi.

Le richieste di assistenza al call center 020202 si riducono del 10% l’anno, i reclami relativi ai servizi civici sono calati del 70% in 2 anni e la maggioranza delle interazioni avviene online: l’80% delle pratiche di cambio di residenza (80mila all’anno) e degli appuntamenti per la Carta d’Identità Elettronica (200mila all’anno) è digitale, così come il 70% dei 700mila bollettini Tari inviati ai milanesi e il 100% delle richieste per servizi educativi e delle misure di sostegno al reddito.



Accanto al lancio del nuovo sito, l’Amministrazione ha attivato un percorso di accompagnamento per la cittadinanza grazie al progetto ReMid@ nelle Case di Quartiere: un programma di incontri gratuiti pensato per aiutare tutte le persone a conoscere e utilizzare al meglio il sito e i servizi digitali del Comune.



“Abbiamo inteso la digitalizzazione come un processo fine a se stesso, afferma l’assessore ai Servizi Civici, Gaia Romani, ma uno strumento indispensabile per rendere i servizi pubblici efficienti e accessibili a tutti. L’innovazione tecnologica ci ha permesso di ridurre i tempi di attesa, semplificare le procedure e migliorare l’esperienza dei cittadini, ma siamo consapevoli che il digitale possa costituire una barriera per chi ha meno strumenti o competenze. Per questo il Comune ha scelto di affiancare all’innovazione anche un impegno sulla formazione, con iniziative come il progetto ABC SPID e Remid@”.

Fonte: comune di Milano



