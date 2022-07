Il 23 e 24 settembre prossimi a Treviso la XII assemblea nazionale di Anci Giovani

Una preziosa occasione di confronto e scambio per portare la voce dei giovani nel panorama nazionale, soprattutto in concomitanza con l’Anno Europeo dei Giovani. Questo il filo conduttore della XII Assemblea nazionale ANCI giovani che si svolgerà a Treviso il prossimo 23 e 24 settembre avrà luogo a Treviso.

L’appuntamento annuale più importante per la Consulta dei Giovani amministratori under 35 di ANCI, che riunisce oltre 500 amministratori provenienti dai Comuni di tutta Italia è organizzato in collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili e del servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in concomitanza con l’Anno Europeo dei Giovani 2022, l’iniziativa dell’Unione Europea che pone la gioventù europea al centro della scena nella costruzione di un futuro migliore: più verde, più inclusivo e più digitale.

I temi che animeranno la due giorni sono molteplici e di particolare rilevanza dall’inclusione per delineare “La città di tutti” con un focus sul come la Città possa essere inclusiva per le persone diversamente abili, e lo sport debba essere considerato come motore dell’ inclusione e della crescita sociale nei Comuni a quello delle nuove forme di occupazione – quali strumenti un Comune può fornire ai suoi cittadini per l’accesso al mondo del lavoro, quali attività svolte dalla rete degli InformaGiovani e come supportare i giovani in condizioni di neet.

(scarica il Save the date e – qui il link per iscriversi).