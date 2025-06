Il 21 e 22 giugno Giubileo dei Governanti 2025. L’invito del Vaticano a Sindaci e Amministratori

Il prossimo 21 e 22 giugno 2025 si terrà a Roma il Giubileo dei Governanti, un appuntamento promosso dal Dicastero per l’Evangelizzazione e rivolto a tutti i Sindaci e Amministratori locali d’Italia. L’invito ufficiale è stato trasmesso da Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero, al Presidente di Anci Gaetano Manfredi e, tramite le sedi regionali, a tutti i Comuni del Paese.

Il programma della due giorni prevede momenti di riflessione, preghiera e partecipazione comunitaria, culminando nella serata del 21 giugno con il concerto “Armonie di speranza”. L’iniziativa si inserisce nel cammino verso il Giubileo 2025, rappresentando un’occasione per riaffermare il valore del servizio pubblico come vocazione civile e umana.

Scarica il programma dell’evento .

Fonte: ANCI