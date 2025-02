IFEL – Sole24Ore, pubblicato il sesto episodio del PNRR delle cose. Trasporto locale vicino al traguardo l’83,4% dei fondi legati ai 618 progetti locali

Nel sesto numero del PNRR delle cose, rubrica in collaborazione con il Sole24ore, sono sempre protagonisti i Comuni. Oltre all’acquisto di 3mila bus elettrici, gli investimenti di Comuni, Città e Province puntano allo sviluppo di linee metropolitane, piste ciclabili, colonnine elettriche e sharing. Su 618 progetti, pari a 5,674,60 milioni di euro, sono 250 quelli in esecuzione, chiusi, invece 111 progetti per un valore di 1.324,39 milioni di euro.

In Emilia-Romagna l’esempio delle tramviarie Rossa e Verde che spingono il primato di spesa a Bologna. Allo «sviluppo del trasporto pubblico locale», invece, il Campidoglio dedica 401,5 milioni portati nella Capitale dal Next Generation Eu, e concentrati in particolare su due linee tramviarie: la Termini-Vaticano-Aurelio e la Palmiro Togliatti. La prima, 8,3 chilometri con 20 fermate che saranno percorsi da 24 mezzi, riceve dal Pnrr 184,3 dei 293 milioni di costo complessivo, con un aiuto quindi che copre oltre il 60% dei costi e ha avuto un ruolo decisivo per trasformare l’idea in un progetto reale.

Ciclovie a misura di giovani, studenti, prevalentemente fuori sede è invece l’idea del Comune di Sassari, che al momento di sviluppare un piano a sostegno della ciclabilità e della promozione della bicicletta come mezzo di trasporto negli spostamenti quotidiani, è stata quella di mettere in connessione le diverse sedi universitarie presenti in città: plesso centrale, dipartimenti, spazi didattici, mense, uffici amministrativi e altri luoghi potenzialmente ad alto flusso di traffico su bici. Il programma, finanziato con 5,8 milioni di euro, si completa con la connessione tra il sistema delle ciclovie e gli snodi di accesso alla città – ossia la stazione ferroviaria e il centro intermodale degli autobus – così da favorire, tenendo sempre conto delle abitudini del target prioritario individuato, la presenza di altre piste ciclabili nel più vasto ambito metropolitano.

Tutti i numeri del “PNRR delle cose” li trovi qui.

Leggi il nuovo episodio di febbraio 2025 in allegato.

Allegati:

Fonte: IFEL