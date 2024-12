Edilizia scolastica: graduatorie degli interventi finanziati con le risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille

in Gazzetta il Decreto 22 novembre 2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito recante l'”Approvazione delle graduatorie definitive degli interventi finanziati con le risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica“.

Il decreto per i motivi esposti in premessa, approva le graduatorie definitive costituenti parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegati A – Nord, B – Centro e Isole e C – Sud), suddivise, come previsto dall’art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base alle aree geografiche del Nord (Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria).

Fonte: Gazzetta Ufficiale