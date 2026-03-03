Giornata Memoria e Impegno vittime innocenti delle mafie, l’invito a partecipare di Anci e Libera

Torino ospiterà il 20 e 21 marzo la trentunesima Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Un appuntamento che, dal 2017 riconosciuto con legge dello Stato, viene promosso da Libera fin dall’inizio del suo percorso e che quest’anno torna in Piemonte. In una lettera rivolta a sindache e sindaci di tutta Italia, L’Anci e Libera invitano i Comuni a partecipare con i propri rappresentanti istituzionali, insieme a scuole e realtà associative del territorio. L’obiettivo è condividere un momento di memoria e rilanciare un impegno collettivo nel nome delle vittime delle mafie. La Giornata 2026 richiama la piattaforma di impegno “Fame di verità e giustizia” e vuole rilanciare un impegno collettivo capace di costruire un futuro più giusto, libero e condiviso. Il corteo attraverserà le strade di Torino con i vessilli dei Comuni e degli enti pubblici ad aprire la marcia, subito dietro ai familiari delle vittime. Momento centrale sarà la lettura dei nomi: un elenco che, anno dopo anno, si allunga tragicamente, includendo anche storie oltre i confini nazionali.

Per comunicare la presenza del gonfalone si prega di dare conferma alla mail eventi@libera.it