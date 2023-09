Genova: torna la European Mobility Week dal 16 al 22 settembre, protagoniste scuole e associazioni

P.zza Bandiera completamente pedonale, p.le Valery trasformato in una “piazza scolastica”, un seminario sulla sicurezza stradale, pedibus con plogging in alcune scuole primarie e l’occasione di muoversi in carrozzina per rendersi conto delle difficoltà provate dalle persone con disabilità in termini di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

Sono alcune delle novità del calendario di 48 eventi promossi a Genova dal Comune, dagli istituti scolastici e dalle associazioni del territorio per la 22^ edizione della European Mobility Week (EMW), la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile in programma tra il 16 e il 22 settembre, promossa dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per sensibilizzare cittadini, enti pubblici e aziende sui vantaggi economici e ambientali legati a una mobilità ecosostenibile.

“Save energy” (risparmiare energia) e “Mix&Move!” (cambia e muoviti!) il tema e lo slogan della EMW 2023 che vede le città europee come Genova impegnate nell’organizzazione di eventi ed azioni in materia di Smart Mobility, mirate alla riduzione degli impatti del sistema dei trasporti, con attenzione alla riduzione dell’uso dell’auto privata e alla promozione delle modalità di trasporto alternative e condivise (TPL, bicicletta, piedi), della vivibilità delle strade urbane e della sicurezza per gli utenti.

In linea con questi obiettivi, il Comune di Genova ha aderito alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile impegnandosi ad attivare, oltre a 7 giorni di iniziative in sinergia con le realtà scolastiche e associative del territorio, altre 2 “regole d’oro”: chiudere una strada al traffico e celebrare il Car Free Day. Ecco perché la EMW 2023 si aprirà il 16 settembre con la pedonalizzazione di p.zza Bandiera che per 1 giorno, al posto di auto, scooter e camion, accoglierà grandi e piccoli in una rassegna di attività ludiche, informative e divulgative aventi, come filo conduttore, la promozione di una mobilità più consapevole.

«Grazie all’ottimo lavoro di regia dell’Area Gestione del territorio – Direzione Smart Mobility del Comune, quest’anno la città offre un ventaglio di iniziative ed eventi in materia di mobilità sostenibile e consapevole con un ruolo importante svolto dalle associazioni e dai cittadini, commenta l’Assessore alla mobilità integrata, trasporti e ambiente, Matteo Campora. L’Amministrazione sta investendo in azioni e strumenti per cambiare il modo dei genovesi di muoversi in città, consapevoli che andare a piedi e in bici, e usare il trasporto pubblico, aiuta a diminuire le emissioni di anidride carbonica e migliorare la salute pubblica. Mi fa piacere che la maggior parte delle iniziative in programma siano rivolte a giovani e giovanissimi, da abituare fin da piccoli a una mobilità dinamica e alternativa a quella tradizionale. Continueremo a lavorare in collaborazione con le realtà del territorio per costruire una città dotata di una mobilità sempre più efficiente e rispettosa dell’ambiente».

Ma saranno tutti e 48 gli eventi promossi nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità a gettare un seme per lanciare e diffondere tra i cittadini la cultura della mobilità sostenibile, con un ruolo importante svolto da associazioni, scuole e cittadini coinvolti nelle ultime settimane dall’Area Gestione del territorio – Direzione Smart Mobility del Comune, nell’ideazione e realizzazione delle iniziative che, per 1 settimana, trasformeranno il capoluogo ligure in un ecosistema di idee e progetti nel segno di una mobilità e stili di vita dinamici e attenti alla salute delle persone e dell’ambiente.

Fonte: comune di Genova