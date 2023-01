Genova lancia un’App per una nuova esperienza al Museo di Storia Naturale

Per avvicinare gli utenti ai percorsi tematici offerti dal Museo di Storia Naturale G. Doria di Genova, l’Amministrazione ha lanciato un’applicazione che fonde tecnologia e tradizione.

L’app presenta podcast dedicati ai tesori più preziosi del museo, ma anche percorsi personalizzati ed esperienze in realtà aumentata per accompagnare l’utente nell’esplorazione del mondo animale che caratterizza il territorio ligure, dai lupi della Val d’Aveto all’elefante antico italico.

Il visitatore può scegliere tra i numerosi percorsi tematici o esplorare la mappa seguendo le indicazioni dell’audioguida attraverso le sale del museo: per i più piccoli sono disponibili una serie di giochi educativi coerenti con le tematiche affrontate dal museo.

L’avventura al museo per i piccoli può iniziare anche da casa, attraverso i tanti giochi educativi disponibili sulla APP: “Con questo lancio prosegue la digitalizzazione dei musei, nell’ottica di rendere i contenuti più accessibili a un pubblico di tutte le età e di creare momenti di apprendimento suggestivi attraverso l’utilizzo della tecnologia. Un percorso che rinnova e attualizza l’offerta del servizio museale” spiega l’Assessore all’Informatica Marta Brusoni.

La nuova APP del Museo G. Doria è gratuita e scaricabile per Android e iOS dai rispettivi store, info: https://www.museidigenova.it/it/museo-di-storia-naturale-giacomo-doria-0… e realizzata in collaborazione con Liguria Digitale grazie al contributo del Ministero della Cultura e della Fondazione Compagnia di San Paolo, è gratuita e disponibile per i sistemi operativi Android e iOS.

Fonte: Comune di Genova