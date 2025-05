Funzione Pubblica: al via la consultazione sulla Riforma del mercato del lavoro pubblico

Il Dipartimento della Funzione pubblica, in un comunicato pubblicato sul proprio sito, annuncia che, nel quadro di Riforma del lavoro pubblico e del rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni, ha lanciato oggi una consultazione per la partecipazione e la collaborazione nelle scelte pubbliche. L’iniziativa mira ad acquisire commenti e proposte di integrazione alle specifiche tecniche per l’interoperabilità tra i sistemi gestionali delle risorse umane (HR) della PA.

L’iniziativa è disponibile sulla piattaforma ParteciPA, e sarà attiva dal 21 maggio 2025 al 21 giugno 2025. L’obiettivo primario è raccogliere suggerimenti, riflessioni e commenti sul documento “Specifiche Tecniche per l’interoperabilità tra i sistemi gestionali delle risorse umane della PA”, al fine di integrare e perfezionare il framework tecnico.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del Sub-investimento 2.3.2. del PNRR per lo sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro della PA.

Il testo fornisce alle amministrazioni pubbliche le informazioni operative essenziali sui servizi del Dipartimento della Funzione pubblica che saranno accessibili sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Questi strumenti sono progettati per consentire un utilizzo efficace e conforme, e per rendere interoperabili i sistemi gestionali delle risorse umane delle PA con la banca dati integrata del Dipartimento, che verrà esposta proprio tramite la PDND.

La consultazione è aperta a tutti i soggetti interessati alla pubblicazione delle Specifiche tecniche. In particolarmente è rivolta alle Pubbliche Amministrazioni, che sono i diretti utilizzatori di questi sistemi, e alle imprese del settore IT, il cui know-how tecnologico è fondamentale per lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni interoperabili.

Tuttavia, l’invito si estende anche a cittadini, associazioni e stakeholder del mondo del lavoro e dell’innovazione. La loro prospettiva è indispensabile per assicurare che le soluzioni adottate rispondano non solo alle esigenze interne della PA, ma anche alle aspettative di trasparenza, accessibilità e semplificazione. La partecipazione attiva, infatti, è l’approccio attraverso il quale vogliamo progettare la governance pubblica.

Durante il periodo di consultazione, sarà inoltre convocata una riunione specifica con i soggetti interessati che avranno manifestato un interesse diretto, promuovendo un confronto aperto e costruttivo.

Per ulteriori informazioni o per inviare quesiti, è attivo l’indirizzo e-mail dedicato: minerva@funzionepubblica.gov.it.

Fonte: Dipartimento per la Funzione Pubblica