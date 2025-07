Funzione Pubblica: accordo in Conferenza Unificata sulla nuova modulistica standardizzata

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con un comunicato pubblicato sul proprio sito, annuncia che, nella seduta del 10 luglio 2025 della Conferenza Unificata, è stato sancito l’accordo in merito all’adozione del nuovo modulo di comunicazione per l’effettuazione di vendite sottocosto. Tale semplificazione consente alle imprese di trasmettere allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) un’unica comunicazione, tanto nel caso di vendita sottocosto in un esercizio singolo che nel caso di vendita da effettuarsi contemporaneamente in più punti vendita su tutto il territorio nazionale.

Con il medesimo accordo, inoltre, sono stati approvati gli aggiornamenti ai seguenti moduli già unificati e standardizzati in precedenza:

• Comunicazione di subingresso in attività produttive;

• SCIA per strutture ricettive alberghiere;

• SCIA per strutture ricettive extra-alberghiere;

• SCIA per strutture ricettive all’aria aperta.

Report della seduta del 10 luglio 2025 della Conferenza unificata

Fonte: Dipartimento per la Funzione Pubblica