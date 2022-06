FORUM PA 2022: dal 14 al 17 giugno 2022, il Paese che riparte

Il FORUM PA 2022 torna in presenza all’Auditorium della Tecnica di Roma con 4 giorni di confronto sull’attuazione degli investimenti e delle riforme. Tra gli ospiti, i Ministri Renato Brunetta, Vittorio Colao, Enrico Giovannini, Patrizio Bianchi, Fabiana Dadone, Daniele Franco, Roberto Cingolani, Mariastella Gelmini, il Presidente della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, il Sindaco di Bari e Presidente ANCI Antonio Decaro.

Cominciare insieme il viaggio della ripresa, fare il punto sull’attuazione degli investimenti e delle riforme del PNRR e della programmazione europea, favorire l’incontro e il dialogo tra i protagonisti della ripartenza del Paese è l’obiettivo del FORUM PA di quest’anno organizzato da FPA, società del Gruppo DIGITAL360, l’evento torna in presenza pur mantenendo la possibilità di seguirlo anche online, al centro del confronto le 3 transizioni amministrativa, digitale e verde e le politiche verticali per il rilancio del Paese: dalle infrastrutture alla mobilità, dalla ricerca ai sistemi di welfare, temi cuciti da un unico “file rouge”: il PNRR e gli obiettivi del ciclo di programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali.

Il cuore pulsante dalla manifestazione sarà l’Arena, novità di questa edizione, che vedrà un palinsesto non stop di tavole rotonde di scenario, keynote speech, interviste a personalità italiane e straniere, spettacoli teatrali e testimonianze internazionali. Nel corso delle 4 giornate si alterneranno tavoli dedicati alle community di innovatori della PA e tanti appuntamenti per far conoscere esperienze di innovazione sui territori: le rubriche PA, i talk e i seminari, grande attenzione alla formazione e alle competenze dei dipendenti pubblici con le Academy di FPA Digital School, che quest’anno avranno per tema conduttore la “#NextGenerationPA – Il successo del PNRR passa dalle persone”. In apertura di FORUM PA sarà presentata la Ricerca annuale di FPA sul lavoro pubblico, il 17 giugno nel corso dell’evento “#innovatoriPA: progetti e persone per un’amministrazione innovativa e sostenibile”, verranno svelati i vincitori del Premio “PA Sostenibile”, in collaborazione con ASVIS e del Premio “Rompiamo gli schemi”, in collaborazione con ALTIS-Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Mondo Digitale, Fondazione per la Sostenibilità Digitale, PA Social e IWA Italy.