FORUM PA 2022 chiude con una “Ripartenza Condivisa”

Si chiude il FORUM PA 2022, “Il Paese che Riparte”: 4 giorni di tavole rotonde, interviste a personalità italiane e straniere, testimonianze internazionali all’Auditorium della Tecnica a Roma che hanno messo a confronto istituzioni, PA, imprese e mondo accademico sulle politiche per la ripartenza e le transizioni amministrativa, digitale e verde, con focus sul PNRR e gli obiettivi del ciclo di programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali.

Sono state 47.600 le iscrizioni (in presenza o online) ad oltre 230 eventi, con 900 relatori intervenuti a convegni, rubriche PA, talk e seminari, corsi di formazione delle Academy di FPA Digital School, tavoli di lavoro tra PA e imprese, per 700mila visualizzazioni in streaming e una media di 5mila spettatori online al giorno.

Nel corso dei 4 giorni, tra gli altri, sono intervenuti i Ministri, Patrizio Bianchi, Roberto Cingolani, Vittorio Colao, Fabiana Dadone, Enrico Giovannini, Mariastella Gelmini, Elena Bonetti, Maria Cristina Messa, Andrea Orlando; rappresentanti delle istituzioni europee, come Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le Riforme; rappresentanti degli enti locali come il Presidente della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il Sindaco di Bari e Presidente ANCI Antonio Decaro. E ancora Michael Spence, premio Nobel per l’Economia, Francesca Gino, Professoressa dell’Harvard Business School, Marco Alberti, Ambasciatore italiano in Kazakhistan.

“Dal FORUM PA 2022 emerge il messaggio che la ripartenza dell’Italia deve essere una ‘sfida condivisa’ attraverso 3 transizioni: digitale, ecologica e amministrativa, afferma Gianni Dominici, Direttore Generale di FPA e per realizzarle servono una collaborazione tra pubblico e privato sulla base di un progetto federatore per il paese, un rapporto positivo tra centro e periferia, un uso sapiente delle tecnologie digitali, lo sviluppo di competenze, come quelle digitali e di project management”.

“Questa edizione di FORUM PA lancia un messaggio di ottimismo, afferma Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FPA. Emerge la consapevolezza dei protagonisti della ripartenza di vivere un momento straordinario in cui si decide il futuro del Paese, il fatto che il digitale sia il fattore di successo e che occorra lavorare in modo interconnesso e coordinato per la ripresa. Una consapevolezza che fa ben sperare per il futuro”. Per Info https://www.forumpa.it/forum-pa-2022-il-paese-che-riparte/