Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale: decreto di impegno e trasferimento risorse per 415 enti locali

Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ha pubblicato il Decreto n. 232 del 18 settembre 2025, con il quale viene autorizzato l’impegno e il trasferimento di 6.308.554,72 euro del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”.

Le risorse sono destinate a 415 Comuni e Province, individuati nelle Tabelle A e B allegate al decreto, per la copertura di anticipi e saldi relativi alle attività finanziate dal Fondo.

Il provvedimento rientra nel quadro delle iniziative volte a sostenere la progettazione e la definizione di idee progettuali utili alla partecipazione degli enti locali ai programmi di investimento previsti dalle politiche di coesione.

Il Fondo è finalizzato a coprire i costi delle fasi preliminari di progettazione e ad accrescere la capacità amministrativa degli enti beneficiari nella predisposizione di interventi coerenti con gli obiettivi di sviluppo territoriale.

Con il decreto del 18 settembre 2025, il Dipartimento procede all’impegno contabile e al trasferimento delle somme dovute per la liquidazione degli anticipi e dei saldi relativi ai progetti ammessi.



Fonte: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud