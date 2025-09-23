Fondi per i Comuni nella lotta allo sfruttamento minorile

È stato pubblicato l’elenco definitivo dei progetti ammessi al finanziamento nell’ambito dell’’Avviso pubblico “Insieme si vince”. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento per le politiche della famiglia, ha come obiettivo la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso e sfruttamento sessuale sui minorenni, inclusi i reati commessi online.

I Comuni, sia singolarmente che in forma associata, che hanno presentato domanda, possono ora verificare se i loro progetti sono stati approvati. L’elenco dei beneficiari è stato stilato in base all’ordine cronologico di invio delle domande.

In attesa della registrazione ufficiale del decreto di approvazione, il Dipartimento si occuperà di contattare direttamente i Comuni finanziati per fornire tutte le istruzioni necessarie e i moduli per procedere con l’erogazione delle somme. Ulteriori informazioni e la documentazione utile saranno rese disponibili anche sul sito web del Dipartimento.

Fonte: Dipartimento per le politiche della famiglia