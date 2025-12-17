Fondi per borghi marinari e porticcioli: 2,1 milioni per la rigenerazione dei piccoli Comuni costieri

Edilizia 17 Dicembre 2025, di Redazione

La Presidenza del Consiglio apre un bando rivolto ai piccoli Comuni litoranei per finanziare interventi di riqualificazione, sostenibilità e sicurezza nei porticcioli, negli approdi e nei borghi marinari entro i 30 mila abitanti

Sostenere la crescita della blue economy e migliorare la qualità della vita nelle comunità costiere più piccole: è questo l’obiettivo dell’Avviso pubblico emanato dal Dipartimento per le Politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, che mette a disposizione 2,1 milioni di euro per il 2025 destinati allo sviluppo, alla riqualificazione e all’ammodernamento di porticcioli, approdi turistici e pescherecci e borghi marinari.

Il bando si rivolge ai Comuni litoranei, alle Unioni di Comuni e alle Comunità isolane e di arcipelago con popolazione residente fino a 30.000 abitanti, riconoscendo il valore strategico delle piccole realtà costiere come presidio economico, sociale e culturale del Paese. Le risorse rientrano nel Fondo per lo sviluppo e la promozione di un’economia e una crescita blu sostenibili, istituito per promuovere un modello di sviluppo attento all’ambiente, alla sicurezza e all’identità marinara.

Gli interventi finanziabili sono suddivisi in due lotti. Il Lotto A, con una dotazione di 1 milione di euro, riguarda progetti di riqualificazione e messa in sicurezza di porticcioli e approdi, con particolare attenzione all’efficientamento energetico, all’uso di fonti rinnovabili, alla tutela dei fondali marini, alla mitigazione dei rischi naturali e al miglioramento della fruibilità turistica. Il Lotto B, finanziato con 1,1 milioni di euro, è invece dedicato ai borghi marinari e punta alla rigenerazione urbana, al recupero del patrimonio storico e degli spazi pubblici, alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione delle tradizioni legate al mare.

Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto è pari a 100 mila euro. I progetti saranno valutati sulla base di criteri che premiano la coerenza con gli obiettivi della blue economy, l’innovazione e la sostenibilità ambientale, la fattibilità tecnica ed economica e la capacità di generare ricadute positive sull’economia locale e sull’occupazione.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 17 febbraio 2026 tramite posta elettronica certificata. Le graduatorie dei progetti ammessi saranno pubblicate entro aprile 2026 sul sito del Dipartimento e della Presidenza del Consiglio. Gli interventi finanziati dovranno essere completati entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo.

Con questo Avviso, il Governo intende rafforzare il ruolo dei borghi marinari e delle infrastrutture costiere minori come elementi identitari delle comunità locali, contrastare lo spopolamento, migliorare la sicurezza dei territori e promuovere uno sviluppo turistico ed economico più equilibrato e sostenibile lungo le coste italiane.

Fonte: Dipartimento per le politiche del mare

