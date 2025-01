Finanza locale, giovedì 30 gennaio la XIII Conferenza Ifel. Focus su Legge bilancio e riforme

Si terrà giovedì 30 gennaio a Roma la XIII edizione della Conferenza sulla Finanza e l’economia locale, dal titolo ‘Legge di Bilancio e oltre. Per la ripresa e la resilienza della Finanza locale’. L’appuntamento si svolgerà dalle 9.30 alle 17.00 negli spazi di Roma Eventi – Fontana di Trevi (Piazza della Pilotta 4). Sarà come sempre un’importante occasione di confronto per amministratori, esperti del settore e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di analizzare le implicazioni della Legge di bilancio e le prospettive delle riforme, con particolare attenzione alla finanza locale.

I lavori, aperti dall’intervento del presidente di Ifel Alessandro Canelli, saranno conclusi dal presidente dell’Anci Gaetano Manfredi. Alla giornata di confronto prenderanno parte, tra gli altri, il vicepresidente Roberto Pella, il presidente del Consiglio nazionale e sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, il segretario generale Veronica Nicotra e Mauro Guerra, presidente di Anci Lombardia. La voce del Governo sarà affidata a Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze, e al viceministro Maurizio Leo.

Ai panel dell’Assemblea, oltre a numerosi esponenti degli enti locali, del mondo delle istituzioni e dell’Università, parteciperanno i sindaci Daniele Sinibaldi (Rieti), Pierluigi Biondi (L’Aquila), Enrico Trantino (Catania) e il vicesindaco reggente di Genova Pietro Piciocchi.

Tutte le info qui