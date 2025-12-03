Ferrara: sanità, debutta il Portale del cittadino Ausl per ridurre code e pratiche cartacee

L’Ausl di Ferrara compie un importante passo avanti nella digitalizzazione dei suoi servizi. A breve sarà disponibile, il nuovo Portale del Cittadino, una piattaforma pensata per semplificare l’accesso a diverse procedure amministrative che finora richiedevano la presenza fisica allo sportello CUP.

Il Portale, accessibile tramite SPID, si rivolge ai cittadini residenti o assistiti dall’Ausl di Ferrara e amplia le funzionalità già presenti nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), permettendo di operare in autonomia per diverse richieste:

scelta e cancellazione del medico di medicina generale (in deroga territoriale o per trasferimento).

del medico di medicina generale (in deroga territoriale o per trasferimento). proroga del pediatra di libera scelta fino ai 16 anni

del pediatra di libera scelta fino ai 16 anni registrazione dell’esenzione per invalidità

dell’esenzione per invalidità richiesta di duplicato della tessera sanitaria in caso di smarrimento o furto

Il sistema è stato progettato per essere intuitivo, offrendo una compilazione guidata che assiste l’utente passo dopo passo.

Ogni domanda inviata sarà gestita dal personale di back office, che comunicherà l’avanzamento della pratica al cittadino tramite notifiche via e-mail, il meccanismo consente anche all’ufficio di richiedere integrazioni in caso di documentazione mancante.

L’Ausl ha precisato che il Portale sarà attivato in via sperimentale. In un primo periodo, l’Azienda monitorerà l’utilizzo del servizio, con l’obiettivo di ampliare e aggiornare progressivamente le funzioni per renderlo uno strumento dinamico e sempre più rispondente ai bisogni dell’utenza.

Fonte: comune di Ferrara