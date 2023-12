Emilia-Romagna: Spid più accessibile per gli anziani e supporto all’uso dei servizi online della PA

Per rendere ancora più accessibile l’identità digitale, e in particolare lo SPID, alle persone anziane su tutto il territorio, Regione Emilia-Romagna potenzia le iniziative di facilitazione digitale e gli sportelli di prossimità rinnovando l’accordo con Lepida e le organizzazioni sindacali dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil.

A 2 anni dalla firma del 1°protocollo di intesa volto a semplificare l’accesso e l’uso dell’identità digitale per i più fragili, sottoscritto a gennaio 2022, la Regione, Lepida e le organizzazioni sindacali dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil rinnovano l’impegno e la collaborazione, siglando una nuova intesa che incrementa le attività e le iniziative di supporto in tutta l’Emilia-Romagna. L’obiettivo è promuovere, tra le fasce più deboli della popolazione, un maggiore utilizzo dello Spid per accedere ai servizi on line o App utili come il Fascicolo Sanitario Elettronico, ERSalute, IO e PagoPA.

Un accordo volto ad abbattere il cosiddetto “divario digitale” nella popolazione anziana e fragile, recepito all’interno del progetto “Digitale facile in Emilia-Romagna”, attuazione regionale della Misura 1.7.2 del Pnrr, e in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale 2025-2025 “Data Valley Bene Comune”, per una regione al 100% digitale e inclusiva.

Formazione, informazione, assistenza, monitoraggio, le azioni operative al centro dell’intesa tra la Regione e i sindacati dei pensionati, che, grazie al coordinamento di Lepida, verranno potenziate sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare la campagna presso i comuni dell’Emilia Romagna, sulla digitalizzazione, con ulteriori iniziative per la parte più anziana e fragile della popolazione, sia in termini di fruizione dei servizi digitali, sia di coinvolgimento.

Attività di facilitazione digitale, cheverranno svolte all’interno degli sportelli di prossimità, ovvero la formazione e l’assistenza personalizzata individuale per accompagnare le persone anziane nell’utilizzo dello Spid per accedere ai servizi pubblici digitali; presso gli sportelli di prossimità le persone anziane potranno usufruire di servizi come percorsi di affiancamento, ad esempio sull’accesso a servizi online di interesse, orientamento nella partecipazione a percorsi e iniziative di formazione/informazione (corsi di alfabetizzazione informatica al supporto nell’utilizzo dello smartphone) e assistenza nella gestione di app e dispositivi; inoltre sempre sull’attivazione e l’uso dell’identità digitale, è prevista la realizzazione di un format dedicato su LepidaTv della durata di 30 minuti e la creazione e diffusione di strumenti di informazione e divulgazione specifici.

Fonte: Regione Emilia Romagna