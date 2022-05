Emilia Romagna: Italian Bike Festival, una vetrina del viaggio in bicicletta

L’evento offre l’occasione per approfondire uno dei fenomeni più promettenti del mondo della bici con 2000 metri espositivi dedicati al cicloturismo collocati nel cuore di Italian Bike Festival in scena dal 9 all’11 settembre presso il Misano World Circuit.

Trascorrere le vacanze pedalando e attraversando il paesaggio sono le “nuove” opzioni turistiche che sempre più persone scelgono per trascorrere i weekend e non è una novità per Italian Bike Festival, la fiera che ha creduto nella crescita del comparto. Con il trasferimento presso il Misano World Circuit, il team IBF ha dedicato più spazio al binomio territorio e ciclismo dando vita a un Tourism Village nel cuore del festival dedicato alla bicicletta.

La potenzialità del settore è enorme, lo testimonia il 2° Rapporto Isnart redatto da Unioncamere e Legambiente sui dati del 2021, un trend in crescita anche nel numero degli addetti ai lavori come tour operator e noleggiatori con un aumento del fatturato legato alla vendita di pacchetti cicloturistici del 30%. Nel 2019 il cicloturismo ha generato 55 milioni di pernottamenti in Italia, il 6.1% di quelli registrati e, di questi, il 63% è imputabile a turisti esteri, che hanno originato 3 mld. di euro sulla spesa turistica all’interno dei confini italiani, dati in ascesa confermati anche nelle estati successive.

Italian Bike Festival scommette da anni sul comparto del turismo in bici e nell’edizione dal 9 all’11 settembre, un’area della fiera sarà riservata a enti, regioni, comuni, bike hotel e tour operator che potranno raccontarsi al pubblico e presentare le proprie proposte. «L’argomento è promettente e abbiamo grandi progetti in cantiere, conclude Fabrizio Ravasio di Taking Off, crediamo nel comparto e il 2023 sarà ricco di novità con un appuntamento dedicato al turismo in bicicletta che si terrà a Roma dal 24 al 26 febbraio, i tempi sono maturi per lanciare “Expo Bici Turismo” una manifestazione che realizzeremo in collaborazione con l’Osservatorio Bikeconomy e Roma Capitale. L’Italia, grazie ai 58000 Km. di itinerari cicloturistici, al patrimonio di bellezze naturali e culturali, alla varietà dei territori e alla ricchezza enogastronomica rappresenta l’eldorado del cicloturismo”. Info IBF Tourism Village: https://italianbikefestival.net/mappa/