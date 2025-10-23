Elenco revisori enti locali 2026, al via le nuove domande

23 Ottobre 2025

Le procedure di mantenimento e nuove iscrizioni sono attive dal 27 ottobre al 16 dicembre 2025. L'accesso alla piattaforma telematica è consentito solo tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS)

Il Ministero dell’Interno, tramite il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (Dait), ha approvato e pubblicato l’avviso per l’aggiornamento dell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026. La comunicazione è indirizzata sia ai soggetti già iscritti, che sono tenuti a comprovare il mantenimento dei requisiti, sia ai professionisti che intendono presentare una nuova domanda di iscrizione.

Modalità e termini perentori

La procedura di richiesta, sia per il mantenimento che per la nuova iscrizione, dovrà avvenire esclusivamente per via telematica. I termini sono perentori: l’accesso al sistema sarà possibile dalle ore 12:00 di lunedì 27 ottobre 2025 e si chiuderà improrogabilmente alle ore 12:00 di martedì 16 dicembre 2025.

Per la presentazione delle domande è necessario collegarsi al sito https://dait.interno.gov.it/finanza-locale e seguire il percorso: “Accedi all’area dei revisori” – “Accedi alle banche dati” – “Accedi all’area personale”.

L’accesso è consentito solo tramite identità digitale, in particolare Spid, Cie (Carta d’Identità Elettronica) o Cns (Carta Nazionale dei Servizi).

Al fine di semplificare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, l’Ufficio preposto garantirà assistenza amministrativa e tecnica, sia telefonicamente che per posta elettronica. Una comunicazione ufficiale analoga a quella pubblicata è stata predisposta per essere inviata via Pec a tutti gli attuali iscritti e ai soggetti già registrati in precedenza nel sistema.

Fonte: Dait

