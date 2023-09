E-procurement: pubblicato lo “Schema operativo” a supporto del processo di certificazione delle piattaforme

Con determina 218/2023, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato, d’intesa con l’ANAC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, lo “Schema operativo” a supporto del processo di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell’ambito delle Regole tecniche emanate da AgID, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36.

Nella nuova sezione dedicata sul sito istituzionale dell’Agenzia, sono disponibili le istruzioni con i relativi moduli che il Titolare di componente di piattaforma deve compilare ed inviare ad AgID per la richiesta di certificazione.

Per dubbi e chiarimenti è possibile scrivere a eprocurement@agid.gov.it

Per conoscere l’intero percorso sulla definizione delle Regole tecniche per gli appalti digitali, AgID invita a consultare la playlist pubblicata sul canale Youtube dedicato agli appalti innovativi e all’e-procurement, dove sono disponibili le registrazioni di tutti i confronti pubblici svolti a partire dal marzo 2022.

Inoltre, per visionare e scaricare tutti i contributi prodotti dall’Agenzia, così come quelli pervenuti da altri soggetti del settore, basta accedere alla sezione dedicata alle Regole tecniche e-procurement sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Fonte: AGID