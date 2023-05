E-procurement: pubblicato il draft sulle Regole tecniche previste dal nuovo codice dei contratti pubblici

Agid ha presentato lunedì 15 maggio, alla presenza del Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, il draft sulle regole tecniche a cui dovranno adeguarsi le piattaforme di approvvigionamento digitale, come disposto dall’art. 26 del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il percorso di partecipazione e consultazione permanente del mercato, avviato da AgID già dall’aprile del 2022 con la precedente normativa di riferimento, ha avuto come obiettivo quello di coinvolgere tutti i soggetti che a vario titolo operano nella filiera dell’e-procurement per far emergere proposte e suggerimenti volti a definire regole tecniche coerenti con lo stato attuale di implementazione delle piattaforme di approvvigionamento.

Il percorso ha visto partecipazione di Anac e Dipartimento per la Trasformazione Digitale e di oltre 500 stakeholder coinvolti per la definizione di regole condivise in modo ampio ed eque per tutti e si concluderà con la pubblicazione della versione finale delle Regole tecniche. Fino a quel momento, AgID invita tutti gli operatori del settore a consultare il draft e fornire ulteriori osservazioni e contributi ad AgID, tramite l’indirizzo email eprocurement@agid.gov.it.

Fonte: AgID