Pubblicato in GU Serie Generale n. 47 del 24 febbraio 2023 il DL n. 13 del 24 febbario 2023 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune“.

Nella Parte II del provvedimento si trovano le Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, mentre nella Parte III le Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune.

Fonte: Gazzetta Ufficiale