Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha diramato la Circolare DAIT n.59 del 17 giugno 2025 avente ad oggetto “Legge 23 maggio 2025, n.74, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n.36, recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”. Istruzioni operative agli ufficiali dello stato civile“.

Come noto, il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”, ha introdotto talune significative riforme nel quadro normativo vigente.



Con circolare n. 26185 del 28 maggio 2025 la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze ha fornito le prime istruzioni operative agli ufficiali dello stato civile, per il tramite dei prefetti, ai fini di un puntuale adempimento di quanto stabilito dalle nuove norme.



Le disposizioni in argomento hanno, infatti, da un lato, posto limiti alla trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis e, dall’altro, stabilito norme di temperamento dei nuovi limiti, anche con la riapertura dei termini per il riacquisto del nostro status civitatis.



Al riguardo, la Circolare interviene, come si legge nel preambolo alla stessa, in quanto si rende necessario individuare le formule che dovranno essere adoperate dall’ufficiale dello stato civile per talune fattispecie previste dalle nuove norme.

Fonte: DAIT