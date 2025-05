Dipartimento per le politiche della famiglia: lo stato dei servizi educativi per l’infanzia

Si è tenuto a Roma, alla presenza dei componenti dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, un workshop di presentazione dei dati relativi all’offerta dei servizi educativi per l’infanzia a livello nazionale.

L’incontro ha messo a disposizione dei presenti i risultati aggiornati all’anno educativo 2023/24, in esito alla conclusione delle attività degli accordi di collaborazione stipulati fra lo stesso Dipartimento, Istat e l’Università Ca’ Foscari Venezia a partire dal 2018.

Il quadro che emerge restituisce una fotografia articolata: la domanda di servizi educativi per la fascia 0-2 anni continua a crescere, restando in parte non soddisfatta (il 59% dei servizi annovera bambini in attesa di inserimento), a causa dell’insufficiente numero di posti determinato dalle forti disuguaglianze territoriali.

La copertura nazionale rimane distante dagli obiettivi europei, con ampie disparità tra il Mezzogiorno – con 17 posti ogni 100 bambini residenti – e il Centro-nord, che ha superato il livello di copertura del 33%. Persistono disuguaglianze della modalità di frequenza del nido, ridotta per i bambini che vivono in famiglie a rischio di povertà ed esclusione sociale, con cittadinanza straniera e con la madre non lavoratrice. In questo contesto, le risorse del PNRR rappresentano un’opportunità per ampliare l’offerta, ma pongono sfide come la capacità di spesa dei territori e il reperimento del personale educativo per rendere funzionanti tali servizi.

Nel corso dell’intervento conclusivo, il Ministro Roccella ha ribadito l’importanza della raccolta e dell’analisi dei dati per sviluppare politiche efficaci e rispondere ai bisogni delle famiglie e alle esigenze di accompagnamento alla genitorialità. “Sostenere le famiglie, ha evidenziato, significa non solo offrire servizi, ma anche creare un sistema di supporto che aiuti i genitori a sviluppare competenze, affrontare le sfide educative e favorire un ambiente familiare equilibrato”.

L’incontro si è concluso con la comunicazione dell’avvio di un nuovo gruppo di lavoro, formato dai membri di entrambi gli Osservatori nazionali, incaricato di elaborare osservazioni e proposte per il potenziamento del sistema dei servizi educativi per l’infanzia, con riferimento ai nuovi ambiti di analisi e intervento, sulla base dei dati presentati nel corso dell’evento. A seguire gli allegati:

Fonte: Dipartimento per le politiche della famiglia