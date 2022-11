E’ possibile consultare a questo link il decreto recante “Riparto del contributo di 100 milioni di euro di cui al Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per l’anno 2022 in favore delle regioni a statuto ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali”.

Nelle scorse settimane era stata pubblicata la nota informativa contenente spiegazioni e indicazioni sull’uso delle risorse di cui al Fondo.

Fonte: Ministero per le Disabilità