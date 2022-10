Decreto di riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza 2022

La Conferenza Unificata ha sancito oggi, nella seduta del 12 ottobre 2022, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’intesa sullo schema di decreto del Ministro delle pari opportunità e la famiglia – Elena Bonetti – di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, dell’economia e delle finanze e della giustizia di riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (FNIA) in favore dei quindici comuni “riservatari” per l’anno 2022.

Istituito dalla Legge 28 agosto 1997, n. 285, il FNIA è finalizzato a realizzare interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza ed è destinato alle cosiddette Città Riservatarie, le 15 città italiane più grandi e con bisogni più significativi in materia di infanzia.

Fonte: Dipartimento per le politiche della famiglia