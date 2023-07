DAIT: pubblicato il Decreto per l’adeguamento del modello della carta d’identità elettronica

Il DAIT da atto in un comunicato che è stato adottato il decreto ministeriale per l’adeguamento del modello della carta d’identità elettronica alla nuova numerazione degli atti dello stato civile che saranno redatti in formato digitale e registrati nell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC).

Il provvedimento, sul quale è stato acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, costituisce un ulteriore passaggio nel processo di realizzazione dell’Archivio stesso consentendo di riportare nel formato del numero dell’atto di nascita della carta d’identità elettronica, oltre a quello esistente, l’identificativo unico nazionale, generato dal nuovo sistema per l’identificazione univoca degli atti dello stato civile in esso registrati.

L’aggiornamento, necessario per rendere la carta d’identità elettronica conforme a quanto prescritto dal decreto istitutivo dell’ANSC, assume rilevanza in previsione dell’avvio della fase di adozione controllata dell’Archivio Nazionale, che coinvolgerà un gruppo di Comuni attualmente impegnati in attività di testing, fino alla adesione di tutti i comuni al nuovo sistema, durante il quale coesisteranno atti dello stato civile sia in formato analogico, con la numerazione allo stato vigente, che in formato digitale, con l’identificativo unico nazionale.

Fonte: Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali