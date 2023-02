DAIT: pubblicate le FAQ sulle piccole opere del PNRR

In considerazione all’elevato numero di quesiti che stanno pervenendo agli indirizzi di posta elettronica dedicata alle c.d. piccole opere, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con la Circolare n. 18 del 16 febbario 2023, ha pubblicato le frequently asked questions – (FAQ) riguardanti l’attuazione della misura M2C4I.2.2, linea di finanziamento di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n.160/2019.

I quesiti con le relative risposte, sono disponibili sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, nella specifica sezione dedicata alle FAQ, e saranno costantemente aggiornate in seguito ad eventuali nuovi quesiti non trattati nelle precedenti pubblicazioni.

Fonte: DAIT