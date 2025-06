DAIT: pagamento prima rata del fondo di solidarietà comunale anno 2025

Con Comunicato del 12 giugno 2025 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa che in data 3 giugno 2025 è stata effettuata l’erogazione della prima rata del Fondo di solidarietà comunale 2025.



Tuttavia, a causa di temporanee difficoltà di liquidità, non è stato possibile corrispondere l’intero importo dovuto. Le somme residue saranno erogate, a breve, non appena sarà disponibile l’integrazione di cassa sul relativo capitolo di bilancio.

Fonte: DAIT