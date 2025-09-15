Cybersicurezza, giovani e futuro: al via l’accordo tra ACN e Generation Italy

Formazione 15 Settembre 2025, di redazione

Formazione gratuita, occupazione giovanile e parità di genere al centro del nuovo progetto per rafforzare l’ecosistema nazionale della sicurezza digitale

Recenti in AGEL
Formazione

Effetti della notificazione del provvedimento sanzionatorio eseguita tramite S.I.N.

Formazione

L’istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza

Formazione

Per la libera circolazione di un’opera d’arte l’amministrazione deve effettuare una verifica di interesse

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha sottoscritto un Accordo Quadro con la Fondazione Generation Italy, con l’obiettivo di promuovere la formazione professionalizzante e favorire l’inserimento lavorativo dei giovani nei settori strategici della sicurezza informatica.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Strategia Nazionale di Cybersicurezza e, in particolare, contribuisce alla attuazione delle misure #63, #71 e #82, dedicate rispettivamente, allo sviluppo delle competenze nel settore della cybersicurezza, alla promozione della cultura della cybersicurezza nel mondo della scuola, del lavoro e della cittadinanza e alla formazione tecnica e l’aggiornamento continuo dei professionisti del settore.

Attraverso l’organizzazione di corsi gratuiti di formazione tecnica, rivolti a giovani tra i 18 e i 34 anni in cerca di occupazione, il progetto mira a:
•    potenziare le competenze digitali in ambito cybersicurezza;
•    offrire strumenti di orientamento professionale;
•    creare un ponte diretto tra formazione e mondo del lavoro, facilitando l’incontro con aziende interessate a profili specializzati.

Maggiori informazioni e l’Accordo Quadro ACN- Generation Italy – PDF nella nota dell’ACN

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica