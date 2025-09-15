Cybersicurezza, giovani e futuro: al via l’accordo tra ACN e Generation Italy

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha sottoscritto un Accordo Quadro con la Fondazione Generation Italy, con l’obiettivo di promuovere la formazione professionalizzante e favorire l’inserimento lavorativo dei giovani nei settori strategici della sicurezza informatica.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Strategia Nazionale di Cybersicurezza e, in particolare, contribuisce alla attuazione delle misure #63, #71 e #82, dedicate rispettivamente, allo sviluppo delle competenze nel settore della cybersicurezza, alla promozione della cultura della cybersicurezza nel mondo della scuola, del lavoro e della cittadinanza e alla formazione tecnica e l’aggiornamento continuo dei professionisti del settore.

Attraverso l’organizzazione di corsi gratuiti di formazione tecnica, rivolti a giovani tra i 18 e i 34 anni in cerca di occupazione, il progetto mira a:

• potenziare le competenze digitali in ambito cybersicurezza;

• offrire strumenti di orientamento professionale;

• creare un ponte diretto tra formazione e mondo del lavoro, facilitando l’incontro con aziende interessate a profili specializzati.

Maggiori informazioni e l’Accordo Quadro ACN- Generation Italy – PDF nella nota dell’ACN