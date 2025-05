Cybersicurezza: DTD e ACN per promuovere la formazione e la sensibilizzazione dei cittadini

Il Protocollo d’intesa stipulato tra il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ha dato vita a una sinergia volta a potenziare le attività di sensibilizzazione e accrescimento delle competenze digitali sulla cybersicurezza e rafforzare la consapevolezza dei cittadini.

La collaborazione si avvia con un percorso formativo dedicato agli operatori dei Punti di facilitazione digitale e prevede 4 webinar realizzati da ACN con l’obiettivo di fornire strumenti e nozioni utili a supportare i cittadini nella navigazione sicura sul web.

Da una panoramica introduttiva sulla cybersicurezza, oggetto del 1° webinar, si passerà ad analizzare la minaccia del phishing e come prevenirlo. Il 3° appuntamento sarà dedicato al tema degli acquisti online, per concludere con una rassegna dei comportamenti da mettere in atto per mitigare i rischi della profilazione degli utenti nella navigazione online.

L’iniziativa, si inserisce nel contesto del PNRR e coinvolge i 3.300 “Punti Digitale Facile” insieme alle 280 organizzazioni della Coalizione Nazionale per le competenze digitali, parte del programma strategico “Repubblica Digitale” coordinato dal Dipartimento.

Le attività di formazione prevedono anche materiali formativi di supporto ai Facilitatori, Operatori Volontari e organizzazioni della Coalizione nell’erogazione di corsi di formazione, workshop, ed eventi di sensibilizzazione sull’uso consapevole degli strumenti digitali. La campagna di sensibilizzazione coinvolgerà anche i canali social del DTD e di ACN, con l’obiettivo di promuovere le attività svolte sul territorio e di diffondere strumenti e buone pratiche. Allegati: Accordo strategico DTD e ACN

Fonte: Dipartimento per la trasformazione digitale