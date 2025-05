Cuneo: Attivamente Anziani, la nuova edizione del percorso di alfabetizzazione digitale

Il Comune di Cuneo fino a luglio, promuove l’alfabetizzazione digitale tramite una nuova edizione del progetto dedicato alla terza età denominato Attivamente Anziani.

Il progetto “Attivamente Anziani”, promosso dal Comune di Cuneo, propone 5 percorsi di alfabetizzazione digitale destinati agli over 65. Nei mesi di giugno e luglio, l’iniziativa sarà attiva presso i centri comunali per anziani, con il supporto dei giovani volontari dell’associazione DigitaLibera.

Il corso, gratuito e articolato in 3 incontri, è pensato per favorire un utilizzo consapevole e sicuro dei dispositivi digitali, con l’obiettivo di rendere i partecipanti autonomi nella gestione delle attività quotidiane e protetti dai rischi informatici, come messaggi ingannevoli, e-mail sospette e frodi online.

Il 1° incontro sarà dedicato alla comunicazione online, con un approfondimento su WhatsApp, e-mail e funzioni di base del telefono; il 2° tratterà la navigazione sicura in rete e l’utilizzo di Google Maps, mentre il 3° approfondirà le modalità di pagamento online e i concetti di sicurezza digitale. Gli incontri si terranno presso i centri comunali di Cuneo Storica, San Paolo, San Rocco Castagnaretta, Confreria e Cerialdo, con il supporto dei volontari di DigitaLibera, la partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione, la priorità verrà data a chi non ha partecipato agli incontri della precedente edizione.

Fonte: comune di Cuneo