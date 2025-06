E’ stato pubblicato in Gazzetta il Decreto 14 aprile 2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello sport recante i “Criteri di determinazione del rimborso per le attività svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia“.

Per le attività svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia sportiva è dovuto un rimborso alle amministrazioni e agli enti di appartenenza a carico degli organi presso i quali viene svolta la prestazione secondo i criteri di cui all’art. 2 del suddetto provvedimento.

A norma dell’art. 3 del decreto irimborsi previsti dal presente decreto, se a carico di soggetti iscritti nell’elenco ISTAT pubblicato ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono superare in ogni caso il limite del 25 per cento dell’ammontare del trattamento economico, comprese le indennità e le voci accessorie, maturato dal dipendente pubblico nei confronti dell’amministrazione o ente di appartenenza nel periodo di svolgimento dell’incarico prestato presso l’organo di giustizia sportiva. Gli stessi soggetti provvedono ai rimborsi nell’ambito della propria dotazione finanziaria e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fonte: Gazzetta Ufficiale