Cosenza attiva lo Sportello di facilitazione digitale

A Cosenza e Castrovillari è attivo lo sportello di facilitazione digitale organizzato da CSV Cosenza: uno sportello presidiato da volontari reclutati attraverso il servizio civile digitale per offrire supporto ai cittadini con riferimento a coloro che operano all’interno del Terzo Settore e che fruiscono dei servizi erogati dal CSV Cosenza e Castrovillari.

Il CSV grazie alla presenza degli operatori volontari di servizio civile digitale offre supporto ai cittadini e ai volontari degli enti del terzo settore che hanno necessità di essere guidati nell’uso degli strumenti digitali indispensabili per la gestione dell’ente come PEC, SPID, firma digitale. Il sostegno riguarderà anche l’utilizzo di piattaforme specifiche cercando di rispondere alle richieste degli enti. Inoltre, con l’avvicinarsi della scadenza del bando per la selezione degli operatori volontari del servizio civile, prevista per il 10 febbraio, i giovani digitali del CSV saranno a disposizione dei ragazzi che dovranno compilare le domande tramite la piattaforma DOL.

Lo sportello di facilitazione digitale del CSV Cosenza e Castrovillari è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 nelle 2 sedi presenti a Cosenza e a Castrovillari; i facilitatori digitali sono stati reclutati nell’ambito dei progetti “Competenti digitali” con capofila il CSV di Bari e “Basta un click” del CSV Insubria.

FONTE: CSV Cosenza