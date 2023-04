Corsico apre lo Sportello solidale dedicato alle vittime di racket e usura

Si inaugura il 15 aprile a Corsico lo Sportello solidale antimafia “Davide Salluzzo” a disposizione delle vittime di racket e usura, un progetto con percorsi di accompagnamento alla denuncia che diventa l’occasione per conoscere il fenomeno dell’estorsione attraverso percorsi di formazione. La prima modalità di contatto con gli operatori dello sportello sarà telefonica, per permettere alla persona di essere ascoltata in modo accurato; per partecipare agli incontri scrivere a: unacasaancheperte@gmail.com

Lo Sportello vedrà la luce presso gli spazi del bene confiscato alla criminalità organizzata e su iniziativa dei Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano sul Naviglio nell’ambito del Piano di Zona, nel frattempo presso la Sala delle Carrozze di Villa Marazzi a Cesano Boscone si terrà il ciclo di incontri “Scegli da che parte stare, noi stiamo dalla tua” 3 giornate (18 marzo 9-13, 25 marzo 9-13.30, 1 aprile 9-13.30) dedicate a amministratori, dipendenti pubblici e associazioni, con esperti del settore e professori universitari.

“In un territorio segnato dalla presenza della criminalità organizzata, dichiara Rino Pruiti, sindaco di Buccinasco, diventa fondamentale unire le forze e mettere a disposizione tutti gli strumenti per non cadere nella rete delle estorsioni, lo sportello può far comprendere che la legalità conviene”.

“Si tratta di un ulteriore tassello, aggiunge Simone Negri, sindaco di Cesano Boscone, nella lotta alle mafie. Oltre alla conoscenza del fenomeno e dell’impatto sui territori, c’è bisogno di strumenti e di riferimenti certi, spero che questo sportello possa diventare una presenza apprezzata”. “Ringrazio i sindaci del Piano di zona, la Commissione antimafia di Corsico e Una Casa Anche per Te, dichiara Stefano Martino Ventura, sindaco di Corsico per aver lavorato all’attivazione di un servizio a sostegno di chi è stato vittima della criminalità”. “Promuovere sui territori sportelli specifici e attività di informazione e sensibilizzazione, dichiara Fabio Bottero, sindaco di Trezzano sul Naviglio e coordinatore regionale di Avviso Pubblico è una buona pratica per sostenere ed esortare gli operatori economici a denunciare gli usurai e prevenire i fenomeni estorsivi, importante anche lavorare in rete per mettersi a servizio della cittadinanza”. Lo sportello sarà gestito nell’ambito del Piano di zona del Corsichese, in collaborazione con l’associazione Una Casa Anche per TE onlus, che dal 2000 si occupa di accoglienza di minori e di nuclei familiari in condizioni di grave disagio e di organizzare servizi per il territorio, per le famiglie, e i minori a favore dell’inclusione sociale.

Fonte: comune di Corsico