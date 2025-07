Convertito in legge il dl 73/2025, misure urgenti per la realizzazione di infrastrutture strategiche e la gestione di contratti pubblici

Pubblicata in Gazzetta la Legge n. 108 del 18 luglio 2025 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti“.

Il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla legge.

Nella stessa Gazzetta è disponibile il Testo del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 coordinato con la legge di conversione.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Fonte: Gazzetta Ufficiale