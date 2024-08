Convertito in legge il DL 73/2024 con misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

Pubblicata in gazzetta la Legge n. 107 del 29 luglio 2024 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie“.

Il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla legge.

Nella stessa gazzetta disponibile il testo del decreto coordinato con la legge di conversione.

Fonte: Gazzetta Ufficiale