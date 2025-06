Convertito in legge il dl 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica

In Gazzetta la Legge n. 80 del 9 giugno 2025 recante la “Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario“.

Nella stessa Gazzetta disponibile la ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 85 dell’11 aprile 2025), convertito, senza modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80.

Fonte: Gazzetta Ufficiale